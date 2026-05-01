Detenido en Pontevedra tras intentar robar un coche en una retención de tráfico y agredir a su conductor

PONTEVEDRA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un individuo por un presunto delito de tentativa de robo y hurto de uso de vehículo, tras intentar robar un coche parado en una retención en la calle Echegaray y agredir con una bofetada al chico que lo conducía para sacarlo a la fuerza.

Los hechos sucedieron el 25 de abril, alrededor de las 21.45 horas. El joven que circulaba con su turismo tuvo que detenerse debido al tráfico existente en la entrada de la calle Echegaray.

En ese momento, explica la Policía Local, comprobó la presencia de un varón que caminaba por la vía intentando abrir los coches que se encontraban parados delante de él. Tras no conseguir acceder a ninguno de los vehículos, el individuo llegó a la altura del turismo del chico, abrió la puerta del acompañante y le ordenó al conductor que abandonara el coche porque se lo iba a llevar.

Acto seguido, se dirigió hacia la puerta del conductor, la abrió e intentó sacar al joven a la fuerza, llegando a propinarle una bofetada. Ante la agresión, el conductor comenzó a pedir auxilio a su padre, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que se encontraba por las cercanías.

Entre el padre y el hijo lograron inmovilizar al atacante en el suelo. El hombre mostró una actitud muy agresiva y opuso gran resistencia en todo momento. Cuando llegó a la Policía Local se encontró con el individuo retenido, completamente fuera de sí, revolviéndose y manteniendo una actitud violenta tanto contra los dos varones como contra los propios policías. Finalmente, fue arrestado.