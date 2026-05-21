Detenido en Salvaterra el hombre que rompió su pulsera telemática e intentó agredir a su expareja con un cuchillo

VIGO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al varón de 53 años de edad que trató de agredir a su expareja con un cuchillo en As Neves (Pontevedra), tras romper su pulsera telemática y vulnerar la orden de alejamiento de ella.

Fuentes de la Comandancia de Pontevedra han informado de que el hombre fue finalmente localizado y arrestado por un delito de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles, cuando el hombre rompió el dispositivo de control telemático y, saltándose la orden de alejamiento, se presentó en la vivienda de su exmujer en As Neves armado con un cuchillo.

Cuando trataba de agredirla, la hija de ambos se interpuso para evitar el ataque y resultó herida leve. El hombre huyó del lugar y estaba siendo buscado por la Guardia Civil hasta que, finalmente, ha sido localizado y detenido en las últimas horas en la localidad de Salvaterra do Miño.