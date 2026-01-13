Detenido un vecino de Barreiros tras huir en coche "ebrio" y amenazar con una pistola de aire comprimido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Barreiros (Lugo), como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de atentado a los agentes de la autoridad. El hombre conducía en estado de "embriaguez" y se dio a la fuga, luego les amenazó con un arma de aire comprimido.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el sábado pasado en la carretera N-634, cuando agentes en servicio identificaron a un todoterreno a la altura del kilómetro 561 con una "conducción errática". Telemáticamente pudieron confirmarles que dicho vehículo carecía de ITV y que a su titular le constaba una pérdida de vigencia del permiso de conducción.

Los agentes detuvieron el vehículo, e instaron al conductor, de 63 años de edad, a realizar una prueba de alcoholemia, dado los síntomas "evidentes de embriaguez". Este, acto seguido, se dio a la fuga.

Tras un breve seguimiento, el conductor se detuvo "bruscamente" proyectando su coche contra el vehículo oficial de la Guardia Civil, mientras, aseguran los agentes, hacía "alarde de un arma corta". Unos metros más tarde, el conductor sufrió una salida de vía, quedando su vehículo bloqueado.

A continuación, el conductor descendió del vehículo y empujando un arma avanzó hacia los agentes, que le indicaban que desistiese en su actitud.

Finalmente, los agentes lograron resolver el incidente sin hacer uso de sus armas reglamentarias, consiguiendo desarmarlo e inmovilizarlo. Así, pudieron verificar que el arma era una pistola de aire comprimido, replica de un arma corta Beretta 92FS.

La persona detenida y las diligencias policiales han sido remitidas a la Autoridad Judicial y el arma fue intervenida, al igual que un cuchillo hallado en el interior del vehículo.