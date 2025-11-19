Detenido un vecino de Guitiriz por el robo de ganado y maquinaria agrícola valorada en más de 60.000 euros

A CORUÑA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Curtis, en colaboración con el Equipo Roca (Robos en el Campo) de la Comandancia de A Coruña, ha detenido a un vecino de Guitiriz (Lugo), de 29 años, como presunto autor del robo de maquinaria agrícola valorada en más de 60.000 euros.

El material recuperado, que la Guardia Civil ya ha entregado a sus propietarios legítimos, incluye tres tractores, un remolque cisterna, dos desbrozadoras, una trituradora y un pastor eléctrico, además de varias cabezas de ganado. Estos robos se produjeron entre septiembre y octubre en las localidades coruñesas de Vilasantar, Mesía, Curtis y Sobrado.

Según informa el instituto armado, el individuo utilizaba fincas de su propiedad donde posee varias cabezas de ganado, situadas en los términos municipales de Guitiriz y Oza-Cesuras, como "escondite" para los efectos sustraidos. Además, la Guardia Civil destaca que tenía "especial cuidado" en ocultar los objetos a la vista de terceros.

De esta forma, al detenido se le atribuyen cinco delitos de hurto y un delito de robo con fuerza. Asimismo, ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Betanzos.