Detenido un vecino de Mos (Pontevedra) por una agresión a otro hombre, que fue trasladado al hospital

PONTEVEDRA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gaurdia Civil ha arrestado a un vecino de Mos (Pontevedra) como presunto autor de una agresión a otro hombre, que fue hallado "apaleado y herido" en el municipio del detenido y tuvo que ser trasladado al hospital, según explican fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Agentes de la Guardia Civil de O Porriño, que se encontraban de guardia en ese momento, recibieron un aviso alrededor de las 11.00 horas del sábado de una agresión en Mos, ambas localidades del área metropolitana de Vigo.

Una vez en el lugar, encontraron en ese estado a la víctima --un vecino de O Porriño-- y avisaron a personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quien lo trasladó hasta al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Asimismo, detuvieron al presunto autor de las lesiones, que se prevé que pase a disposición judicial este lunes. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por estos hechos y también indagan si esta agresión tiene relación con otra a una mujer ocurrida horas antes en la misma zona.