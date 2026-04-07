Detenido un vecino de Vigo por robar maquinaria agrícola valorada en más de 2.000 euros en As Neves (Pontevedra)

Detenido un vecino de Vigo por robar maquinaria agrícola valorada en 2.000 euros en As Neves (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salvaterra (Pontevedra) ha detenido a un vecino de Vigo de 41 años y con antecedentes policiales por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas. En concreto, por robar maquinaria agrícola valorada en más de 2.000 euros en As Neves.

Según ha explicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos sucedieron el día 5 de abril, cuando un ciudadano alertó de que había visto a una persona con unas herramientas "sospechosas de haber sido robadas".

Cuando la patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar, varios vecinos tenían retenido a este varón después de que el alertante lo hubiese visto con varias desbrozadoras.

Los agentes realizaron una primera inspección ocular de la zona, encontrando una casa abandonada próxima al lugar, donde observaron diversas herramientas tales como dos taladros, una motosierra y una rebarbadora, siendo reconocidas todas ellas por un vecino.

Este mismo vecino informó de que habían entrado en su vivienda y en un almacén de la misma parcela, donde los agentes encontraron evidencias de fuerza en el cierre de la puerta de acceso al almacén.

De este modo, se procedió a la detención del sospechoso por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, que fue puesto en libertad provisional.