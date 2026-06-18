Detenidos cinco vecinos de Lugo por un robo con fuerza en infraestructuras ferroviarias de Sarria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los cinco presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en una obra de infraestructura ferroviaria ubicada en el municipio lucense de Sarria.

Los hechos, según relatan en un comunicado, tienen lugar entre los meses de marzo a junio del actual, fechas en las que se presentaron diversas denuncias en dependencias oficiales de la Guardia Civil por la sustracción de material de cobre de una obra en ejecución en el término municipal de Sarria. El material sustraído alcanza un valor de mercado superior a los 40.000 euros.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Las pesquisas practicadas permitieron determinar las circunstancias en las que se cometían los robos, el modus operandi empleado, los medios utilizados y la participación de varias personas, obteniéndose numerosos indicios que permitieron avanzar en la investigación.

Como resultado de las gestiones practicadas, se procedió a la detención de cinco vecinos de Lugo como presuntos autores de delitos reiterados de robo con fuerza agravado. Además, se formularon tres denuncias administrativas por infracción al reglamento de armas, al ser localizados en varios vehículos objetos contundentes de fácil acceso y susceptibles de ser utilizados de forma inmediata.

Este tipo de hechos genera una importante alarma social en el entorno afectado, además de ocasionar retrasos en la ejecución de obras relacionadas con servicios esenciales e infraestructuras de transporte, con los consiguientes perjuicios para la ciudadanía.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la implicación de otras personas relacionadas con los hechos investigados.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición judicial.