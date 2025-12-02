Detenidos dos hombres en Foz (Lugo) tras intervenirle 100 gramos de hachís en un vehículo

Objetos intervenidos a los dos hombres detenidos en Foz. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo en Foz (Lugo) a dos hombres, vecinos de Viveiro de 59 y 22 años, como supuestos autores de un delito contra la salud pública al intervenirle 100 graos de hachís en un vehículo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron cuando una patrulla, en el marco de las actividades de prevención de la delincuencia y el tráfico de drogas en lugares de ocio, observó, en las inmediaciones de la urbanización de As Lagoas, a dos personas que empujaban un vehículo que supuestamente estaba averiado.

Ante la actitud de los dos hombres y las respuestas evasivas a los agentes, procedieron a identificarlos y a verificar el interior del turismo.

De esta forma, los agentes localizaron dos tabletas de polvo de hachís con un peso aproximado de 50 gramos cada una, una báscula de precisión, bolsas de plástico de auto-cierre, una libreta con anotaciones y 800 euros fraccionados en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros.