Detenidos dos hombres en Viana do Bolo (Ourense) a los que incautaron diferentes sustancias estupefacientes

Sustancias incautadas por la guardia civil en Viana do Bolo (Ourense).
Sustancias incautadas por la guardia civil en Viana do Bolo (Ourense). - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 16:56
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   OURENSE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha detenido en la localidad ourensana de Viana do Bolo a dos hombres a los que incautaron diferentes sustancias estupefacientes.

   Según ha detallado el Instituto Armado, los detenidos, un varón italiano de 31 años y un vecino de Madrid de 32 años de edad, fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo a la altura del kilómetro 9,5 de la carretera OU-533.

   En concreto, los agentes incautaron 33 gramos de MDMA, 28 gramos de hachís, 76 pastillas de MDMA, cuatro gramos de polen de hachís y 196 gramos de cocaína.

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