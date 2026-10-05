Detenidos dos hombres en Viana do Bolo (Ourense) a los que incautaron diferentes sustancias estupefacientes

Sustancias incautadas por la guardia civil en Viana do Bolo (Ourense). - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad ourensana de Viana do Bolo a dos hombres a los que incautaron diferentes sustancias estupefacientes.

Según ha detallado el Instituto Armado, los detenidos, un varón italiano de 31 años y un vecino de Madrid de 32 años de edad, fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo a la altura del kilómetro 9,5 de la carretera OU-533.

En concreto, los agentes incautaron 33 gramos de MDMA, 28 gramos de hachís, 76 pastillas de MDMA, cuatro gramos de polen de hachís y 196 gramos de cocaína.