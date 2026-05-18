Detenidos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por robar en una estación de servicio y en un garaje en Ribadeo

Detenidos dos jovenes, uno de ellos menor de edad, por robar en una gasoliner y un garaje en Ribadeo. - GUARDIA CIVIL DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, vecinos del municipio lucense de Ribadeo, como presuntos autores de dos delitos de robo y por la sustracción de diversos efectos de un garaje comunitario.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron en abril y mayo, cuando los agentes de la Guardia Civil investigan diferentes hechos delictivos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Entre los hechos investigados se encuentran dos delitos de robo con fuerza perpetrados en una estación de servicio ubicada en una zona comercial.

En uno de los asaltos, dos individuos encapuchados fracturaron el candado de un almacén anexo, accediendo al interior y sustrayendo diversos efectos.

Posteriormente, intentaron repetir la acción sobre el edificio principal donde se encontraba la caja registradora. El robo no llegó a consumarse debido a que se activó la alarma de seguridad instalada en el establecimiento y los autores huyeron.

Los perjudicados formalizaron las correspondientes denuncias y los agentes abrieron una investigación para identificar a los responsables.

De esta forma, se centraron en dos jóvenes de la localidad que fueron observados por patrullas de la Guardia Civil merodeando por la localidad a altas horas de la madrugada en fechas próximas a la comisión de los hechos.

Los agentes también analizaron las imágenes captadas por cámaras de seguridad que permitió constatar que ambos habían acudido previamente, también de madrugada, a las instalaciones de la gasolinera posteriormente asaltada.

El análisis de la investigación permitió reunir una pluralidad de indicios coherentes y concordantes que apuntalaban la presunta autoría de ambos jóvenes en los hechos delictivos investigados, procediéndose finalmente a su detención y posterior puesta a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores.

Los agentes recuperaron diversos efectos sustraídos, tanto en la estación de servicio como en un garaje comunitario, siendo posteriormente entregados a su legítimos propietarios tras reconocerlos plenamente como de su propiedad.