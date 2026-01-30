Detenidos tres empleados de la central térmica de Sabón (A Coruña) por robar más de 250.000 euros en material

A CORUÑA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres varones, supuestos integrantes de un grupo criminal dedicado al hurto continuado de cobre y material de la central térmica de Sabón-Arteixo (A Coruña), y que formaban parte de la plantilla de la empresa.

Según han informado fuentes de la Comandancia, los implicados, detenidos en Arteixo, Cerceda y Sigüeiro, se coordinaron para robar "una ingente cantidad" de barras de cobre y otros metales, en valorados en más de 250.000 euros.

La investigación comenzó en julio de 2025, tras una inspección de seguridad rutinaria en la central. Los responsables de la explotación detectaron la falta de barras de cobre fundamentales para los generadores, cuya complejidad técnica implica que solo se fabrican en la ciudad de Nueva York (EE.UU.), elevando su valor por encima de los 250.000 euros.

La Guardia Civil constató que los sospechosos se concertaron para, aprovechando su condición de trabajadores, robar ese material. Para ello, usaban las herramientas y vehículos de la propia empresa, con los que accedían a los almacenes.

Allí cortaban las barras de cobre antes de sacarlas del recinto. Además del cobre, también robaron más de una tonelada de tubos de acero inoxidable, baterías de plomo, latón y residuos valorados en otros 15.000 euros.

Las pesquisas permitieron localizar un establecimiento de gestión de residuos próximo a la central. Allí, los detenidos realizaron más de 60 operaciones de venta de material, que coincidía con el material sustraído entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

DETENCIONES

La investigación culminó con las tres detenciones este mes de enero. Así, el pasado día 3 se detuvo a dos de los sospechosos, y el tercero fue arrestado el día 12.

A los detenidos se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado de hurto, éste último agravado por tratarse de material conductor. Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.