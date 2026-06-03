Detenidos tres hombres en Narón a los que intervinieron un kilo de cocaína y 255.000 euros en un taller

Vehículo caleteado en Narón (A Coruña). - POLICÍA

A CORUÑA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en Narón a tres hombres acusados de un delito de tráfico de drogas tras intervenirles un kilo de cocaína y 250.000 euros en un vehículo en un taller de la localidad coruñesa.

Según ha trasladado la policía, la investigación se inició tras tener conocimiento de que se estaban realizando transportes de sustancias estupefacientes en vehículos a motor por carretera con destino comarca de Ferrolterra.

Así, el 30 de mayo se inició un dispositivo de vigilancia sobre un vehículo que, posteriormente, fue interceptado al entrar en un taller de Narón. Una de las personas que se encontraban en el interior del establecimiento intentó cerrar la puerta tras la entrada del coche justo cuando los agentes iban a acceder.

Dentro del local había otro varón, que huyó a través de otro vehículo, aunque fue interceptado y detenido por el dispositivo policial que participaba en el operativo.

A continuación, la Policía localizó en el interior del taller un kilo de cocaína, así como una pistola y munición oculta en un carro de herramientas.

Por otro lado, en la inspección realizada al vehículo se comprobó que se trataba de un coche 'caleteado', es decir, modificado para crear huecos que permitan "la ocultación de sustancias, objetos prohibidos o dinero en su interior".

En esta ocasión, los agentes hallaron un compartimento diseñado para ello, modificando la defensa delantera y oculto tras la matrícula que permitía ocultar 255.000 euros en billetes.

Por estos hechos, la Policía Nacional detuvo a los dos hombres que estaban en el taller, así como al conductor del vehículo, todos ellos por delitos contra la salud pública.

Tras la realización de las correspondientes diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión de dos de los detenidos.