Detenidos tres hombres como presuntos autores del robo de 40kg de cable de cobre en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) - GUARDIA CIVIL

OURENSE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Rúa ha detenido a tres hombres como presuntos autores del robo de 40 kilogramos de cable de cobre de telecomunicaciones en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras.

Tal y como ha informado la Comandancia a través de un comunicado, los tres hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza sobre las 00.10 de este pasado lunes.

En concreto, los detenidos fueron sorprendidos 'in fraganti' apoderándose de los 40 kilogramos de cable que habían cortado, enrollado y apilado la tarde anterior en la parroquia de Arcos.