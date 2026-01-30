Detenidos en Vigo una empleada doméstica y su marido por sustraer de un domicilio joyas valoradas en más de 3.300 euros

Vehículo de la Polícía Nacional, ante la Comisaría de Vigo - POLICÍA NACIONAL

VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han detenido en la ciudad olívica a un matrimonio como supuestos autores de los delitos de hurto y receptación.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició tras la presentación de una denuncia por parte de una vecina de la ciudad, que manifestó que le habían desaparecido varias joyas de su vivienda. Los hechos habían ocurrido entre febrero y diciembre de 2025, periodo en el que la mujer había contratado a una empleada del hogar para labores domésticas.

La denunciante aportó los datos de la trabajadora, al sospechar podría tener algo que ver con la desaparición de las alhajas, y el grupo de UDEV-Robos inició las pesquisas.

Así, pudieron confirmar que la ya exempleada había vendido al menos cuatro joyas propiedad de la denunciante. En uno de los casos, la supuesta ladrona llegó a sustituir una joya robada por otra de bisutería, de escaso valor, para que la perjudicada no se diera cuenta del robo.

Las ventas realizadas por la sospechosa le reportaron más de 2.600 euros, por lo que la Policía procedió a su detención el pasado 21 de enero. Pero la investigación continuó, porque no se habían localizado todas las joyas robadas.

De este modo, la Policía descubrió que, posteriormente, el marido de la detenida también había vendido una de las piezas sustraidas, por la que obtuvo más de 700 euros. Por ello, también fue detenido, este jueves, como presunto autor de un delito de receptación.

Las joyas robadas no han podido ser recuperadas, debido al tiempo transcurrido entre su venta y la presentación de la denuncia, lo que dificultó esa recuperación en los establecimientos donde fueron entregadas.