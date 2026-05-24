Detienen a dos vecinos de Rois (A Coruña) por venta de drogas y tenencia ilícita de armas, una de ellas con munición

Efectos incautados en la operación 'Kaut', llevada a cabo por la Guardia Civil en Rois. - OPC A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Boiro ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en Rois (A Coruña) y ha detenido a dos vecinos de la localidad como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la fase de explotación de la operación 'Kaut'.

En el marco de estas actuaciones, según ha detallado el Instituto Armado, los guardias civiles han incautado 227 dosis individuales de heroína preparadas para la venta, 4.000 dosis de marihuana y dos armas corta de fuego --una de ellas municionada y cartuchería para ambas--. Por ello, se les ha atribuido otro supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

La operación, tutelada desde su inicio por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 de Padrón, se inició a raíz de las actuaciones realizadas durante la operación 'Patineta', por la que se detectó la existencia de otro grupo que distribuía este tipo de sustancias en las localidades de Noia, Outes y Muros.

De esta forma, los agentes averiguaron que este grupo estaba compuesto por dos vecinos de Rois que, en base al relato de la Guardia Civil, "se desplazaban diariamente en un vehículo para la distribución de este tipo sustancias por toda la comarca". Lo hacían "de manera ambulante" para "dificultar la labor policial y el control de sus actividades".

Tras conocer la identidad de los supuestos autores y obtener numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos varones y a la incautación de los efectos encontrados en el registro de una vivienda.