Detienen a una vecina de A Pobra do Caramiñal en la desarticulación de un punto de venta de drogas

Efectos incautados en la desarticulación de un punto de venta de cocaína y heroína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Boiro, en colaboración con la Policía Local de A Pobra do Caramiñal, ha desarticulado un punto de venta de drogas. En este contexto, ha detenido a una vecina de esta última localidad como presunta autora de un delito contra la salud pública.

La operación --conocida como 'Congast'-- se inició al conocer, por parte de ambos cuerpos, la posible existencia de un punto de venta de este tipo de sustancias en A Pobra, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado.

En el transcurso de la misma, agentes de la Policía Local "sorprendieron" a esta mujer mientras se disponía a realizar una transacción y, además de proceder a su detención, le intervinieron seis dosis individuales de cocaína, tres de heroína y moneda fraccionada.

A raíz de la detención y la obtención de "numerosos" indicios de la supuesta actividad ilícita, los efectivos registraron la vivienda. Allí, incautaron 67 dosis de cocaína, 84 dosis de heroína, 1.189 euros en moneda fraccionada y un puño americano con una doble función de pistola de descargas eléctricas. También fue hallado diverso material para la manipulación y la confección de las dosis individuales de las sustancias estupefacientes.