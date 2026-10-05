Diego Taibo (PSOE), diputado 'fugaz' con la disolución de las Cortes apenas 20 días después de su toma de posesión

Archivo - El diputado del PSOE Diego Taibo en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario socialista en el Congreso por la provincia de A Coruña Diego Taibo se ha convertido en uno de los diputados más fugaces de la Cámara baja ante la disolución de las Cortes Generales anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la convocatoria electoral.

Y es que el anuncio del también líder del Partido Socialista se produce apenas 20 días después de que Diego Taibo tomase posesión como diputado en sustitución de la que había concurrido como número dos de la lista del PSOE por A Coruña, Obdulia Taboadela, quien dejó recientemente su escaño para tomar posesión como subdelegada del Gobierno en A Coruña.

En concreto, fue el pasado día 15 de septiembre cuando la presidenta del Congrso, Francina Armengol, oficializó la toma de posesión de Taibo, quien ya había sido diputado de la XIV y la XV legislaturas. De este modo, a falta de la publicación del decreto de disolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Diego Taibo solo habrá sido diputado unos 21 días en la legislatura que finaliza.

Nacido en A Coruña en 1975, es licenciado en Derecho por la Universidade de A Coruña y máster superior de Prevención de Riesgos Laborales. Trabajó como abogado desde 2001 y fue concejal en el ayuntamiento de Culleredo.