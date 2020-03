Directores del Novo Cinema Galego como Oliver Laxe ofrecen películas gratis online

Obras de cineastas como Xurxo Chirro, Jaione Camborda y Lois Patiño están en un catálogo en crecimiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Directores del Novo Cinema Galego ofrecen algunas de sus obras online de forma gratuita con motivo del estado de alarma por el coronavirus, que entre otras cuestiones ha obligado a cerrar todos los cines del país.

En conversación con Europa Press, el impulsor de esta iniciativa, el director Xurxo Chirro --junto a los productores Beli Martínez y Felipe Lage-- explica que se ofrecen estas obras para que la gente pueda "divertirse, entretenerse o estudiarlas" en un momento en el que no se puede salir de casa.

Precisamente, este 2020 el Novo Cinema Galego, término acuñado por el crítico Martin Pawley en 2010, cumple una década. Aquel año se produjo el estreno de 'Todos vós sodes capitáns', de Oliver Laxe, obra que se puede ver online gracias a esta iniciativa.

Así, en la web (http://novocinemagalego.info/10anosncg/) están cintas como 'Vikingland', del propio Xurxo Chirro; 'Arraianos', de Eloy Enciso; y 'O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser', de Alberto Gracia.

El cineasta Xurxo Chirro señala que tenía pensando ofrecer de forma abierta 'Vikingland' con motivo de su décimo aniversario --la cinta es de 2011--, pero cree que "es una buena ocasión" para hacerlo "y ahora ya es patrimonio de todos los gallegos". Es una obra "medio de culto" con varios galardones --como el cosechado en el Play-Doc en 2012--, realizada a través de 'found footage' sobre la tripulación de un mercante gallego.

Chirro valora que los creadores "se van animando" y avanza que el miércoles "habrá más sorpresas". La idea es que solo haya una pieza de cada director para ofrecer un catálogo "más representativo" del Novo Cinema Galego y "mucho más diverso".

Sobre la oportunidad para el público de poder acceder estas obras, muchas de las cuales no son fáciles de conseguir, el autor de 'Vikingland' reflexiona sobre que "debería haber iniciativas públicas" por parte de la Xunta y Agadic "para que se viesen". Opina también que la TVG2 podría apostar "por un buen material como este para proyectar".

LISTA DE OBRAS EN CRECIMIENTO

También están disponibles, entre otros, para poder ver desde casa cortometrajes y mediometrajes de autores como Xisela Franco y Ánxela Caramés ('Hyohakusha'); Xacio Baño ('Ser e Voltar'), Sonia Méndez con 'Leo y Mario (se dejan)'; y Jaione Camborda ('Rapa das Bestas').

Otras obras son: 'Bs. As.', de Alberte Pagán; 'Montaña en Sombra', de Lois Patiño; 'N-VI', de Pela del Álamo; 'Listen to me', de Carla Andrade; 'O Cazador', de Ángel Santos; 'Fogos', de Martin Pawley y Marcos Pérez; 'Sin Dios ni Santa María', de Helena Girón y Samuel M. Delgado; 'O Porco e o seu espírito', de Adrián Canoura; 'La brecha', de Marcos Nine; 'Piedad', de Otto Roca; 'Jet Lag', de Eloy Domínguez Serén; 'VidaExtra', de Ramiro Ledo.

La lista va creciendo con el paso de las horas y este mismo martes se ha completado, hasta el momento, con: 'La declaración de los objetos', de Cristóbal Arteaga; 'Fragmentos de Brand', de Carlos Álvarez-Ossorio; y 'Visións' (film colectivo), de Eva Calvar, Sonia Méndez, Olaia Sendón, Claudia Brenlla, Andrea Zapata-Girau, Begoña M. Santiago, Carme Nogueira, Lara Bacelo, Diana Toucedo y Carla Andrade.