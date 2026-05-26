Ecologistas denuncian visones enfermos, cadáveres en descomposición y suciedad "extrema" en una granja de Abegondo

Uno de los visones heridos de la granja peletera de Abegondo (A Coruña) - ARDE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Arde Global ha denunciado este lunes, 25 de mayo, ante la Fiscalía Provincial de A Coruña la existencia de visones enfermos, cadáveres en descomposición, animales mutilados y suciedad "extrema" en una explotación peletera situada en Abegondo (A Coruña), vinculada a Antonio Vigo Piel, S.l.

Tal y como expone la entidad en una investigación realizada desde noviembre de 2025 hasta abril de este año, compartida a los medios de comunicación, la granja presenta una "importante falta de higiene", con jaulas corroídas por el óxido, acumulación de excrementos y "gran cantidad" de telarañas.

Así se puede observar en las imágenes y vídeos documentados por Arde en 2025, en las que recorren las 13 naves de la explotación, a las que también tienen acceso animales domésticos como gatos o diversas aves silvestres. Un hecho que, han subrayado, "compromete las medidas de bioseguridad necesarias en instalaciones de alto riesgo de transmisión de agentes infeccioso".

Según el informe pericial incluido en la investigación, a cargo de la veterinaria Alba Nieto -- realizado a través del material audiovisual proporcionado por la ONG -- los animales de la granja presentan heridas compatibles con procesos de automutilación y favorecidas por condiciones higiénico-sanitarias "deficientes".

En este sentido, la veterinaria ha indicado que el comportamiento de los animales en los vídeos podría deberse a estrés crónico, frustración conductual, dolor físico e hiperactividad. También, señala que se encontraron cadáveres de animales adultos con heridas en los genitales compatibles con inflamaciones e infección y crías muertas con "escasas horas de vida". Igualmente, ha asegurado que la confirmación definitiva de los hallazgos descritos requeriría de una inspección "in situ".

Todo ello en un contexto en el que las explotaciones de visón han sido consideradas de "especial relevancia epidemiológica" durante los últimos años debido a la susceptibilidad de esta especie frente a virus como el SARS-CoV-2. De hecho, ha recordado que en Galicia se documentó en 2022 un brote de influenza aviar altamente patógena H5N1 en una explotación de visones.

En este sentido, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), también ha alertado de que los sistemas de producción de pieles son entornos de "alto riesgo zoonótico" por la "alta densidad de animales y el confinamiento prolongado·.

Arde ha enfatizado que los hechos observados sugieren que la granja estaría incumpliendo las obligaciones recogidas en el Real Decreto 348/2000 y la Ley 32/2007, de mantener a los animales en "condiciones compatibles con su bienestar y libres de sufrimiento y lesiones evitables", además de mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

La portavoz de la entidad, Julia Elizalde, ha remarcado que "ningún animal debería pasar toda su vida encerrado en una jaula para acabar asfixiado por un simple abrigo". Sin embargo, ha lamentado que esto sigue ocurriendo en España mientras el resto de Europa avanza para prohibir estas granjas.

"Las autoridades deben actuar ya. Exigimos el cierre y prohibición de las granjas peleteras en España", ha proclamado, insistiendo en que el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad, que "apunta que el Gobierno programará el cierre progresivo de las granjas de visón americano hasta 2030", se ponga en marcha.