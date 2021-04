Economistas confían en que Galicia se recupere de esta crisis "al mismo ritmo o a ritmo superior al resto de España"

Descartan que se produzca una avalancha de concurso de acreedores, aunque sí apuntan a "problemas importantes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Economistas gallegos confían en que Galicia se recupere de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus "al mismo ritmo o a un ritmo incluso superior al resto de España", después de haberla sufrido, según recalcan, con menor intensidad.

Así lo han destacado, durante la presentación telemática del 'Barómetro de Economía' correspondiente al primer semestre de 2021, el director de la publicación, Venancio Salcines y el presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín.

El Barómetro de Economía, promovido por el Consello Galego de Economistas, órgano que aglutina a los cuatro colegios de economistas de Galicia, ofrece una visión global de la situación económica actual y de las previsiones a corto plazo, analizando la situación económica a nivel nacional, regional y provincial.

Al respecto de sus últimos resultados, Venancio Salcines ha constatado que "España está peor que Galicia" y que un sector como la construcción está "creando empleo", uno de los motivos por los que "se espera un segundo semestre muy positivo".

Además, "la amenaza de lluvia de concursos de acreedores" no la ven los economistas. "Hablan de que hay problemas importantes, más que en 2019, pero no ven la avalancha, lo que es un punto para el optimismo", ha destacado Salcines.

Esto le ha llevado a valorar que "a lo mejor se va a resistir un poquito mejor de lo que se pensaba" esta crisis, a las puertas de "una nueva realidad económica más potente y positiva".

Preguntados al respecto de la afirmación según la cual Galicia se ve impactada más tarde por las crisis, pero también tarda más en recuperarse de sus efectos, este escenario lo han visto "propio de la España precovid", en palabras de Salcines.

En la España poscovid, existe, ha dicho, un "elemento distinto" que es que el relativo a la influencia del turismo extranjero. "Galicia depende del turismo, pero doméstico, por lo que no sería descabellado pensar que tendremos una buena campaña de verano. Baleares, Canarias y la costa del Mediterráneo no es capaz de vivir solo con el turismo español. En consecuencia, hasta que no esté normalizada la situación en Europa, será una campaña regular en el Mediterráneo", ha expuesto.

De ahí que augure este economista que Galicia "va a crecer más" y salir de esta crisis "con un crecimiento relativo mayor que el de España". "Se explica por la dependencia del sector turístico internacional", ha enfatizado.

Del mismo modo, Vázquez Taín ha apuntado a esta "realidad económica distinta" y al "nuevo escenario que abren los fondos europeos", todavía con "muchísimas dudas" pero "elementos diferenciales que permiten ser más optimistas respecto a la recuperación en relación con la utilización" de los mismos.

Al respecto, ha apelado a que su aprovechamiento "puede ser una oportunidad para que Galicia rompa esa senda anterior en la que sufría menos pero tardaba más en recuperarse". "En esta ocasión, además de sufrir menos, la recuperación puede producirse al mismo ritmo o incluso a un ritmo superior al resto de España", ha concluido.

FONDOS EUROPEOS

Precisamente sobre este extremo, los colegios de economistas echan en falta "gobernanza y administración conjunta del gobierno con las comunidades, que puede ser base para que esa gestión se agilice y empiecen a llegar los fondos".

"Ese es el reto que tenemos por delante, el conjunto de España y las comunidades, porque participan en la gestión de esos fondos. Compartimos la preocupación y ahí tiene que centrar los esfuerzos el Gobierno y las comunidades", ha recalcado Vázquez Taín.

Por último, Venancio Salcines ha reconocido un "miedo evidente a la morosidad" por parte de las entidades financieras, por lo que "es posible que haya" contracción del crédito a "determinadas compañías".

LOS RESULTADOS

Así las cosas, el barómetro recoge que los economistas gallegos señalan el año 2022 como el ejercicio en que se materializará la recuperación económica. El 64% cree que habrá que esperar hasta el próximo año frente al 36% que adelanta la recuperación al último semestre de este año.

La mayoría de los economistas gallegos considera que se debería reducir la presión fiscal para incentivar la inversión privada con el objeto de impulsar la recuperación.

Un 30% afirma que se producirá un aluvión de suspensiones de pagos en el segundo trimestre del año, mientras que el 70% restante opina que aunque la situación será complicada no llegará a ser dramática.

La mayoría de los economistas gallegos son pesimistas respecto a las perspectivas de recuperación económica a muy corto plazo: el 64% opina que la recuperación económica se materializará en 2022, frente al 28% que cree que dicha recuperación podría adelantarse al último trimestre de este año. Tan solo un 8% considera que en el tercer trimestre de 2021 podríamos empezar a ver signos positivos.

En la presentación ha participado la coordinadora del equipo investigador del estudio, Beatriz López Bermúdez, quien detalló los números del barómetro.

MARCO FISCAL

En relación con la recuperación de le economía, también se les preguntó a los encuestados sobre si, actualmente, se debería incrementar la presión fiscal, reducirla o no alterar el actual marco impositivo.

Un 66% considera que se debería reducir la presión fiscal para incentivar la inversión privada con el objeto de impulsar la recuperación, frente al 25% que no cree adecuado modificar el actual marco impositivo y el 9% que vería con buenos ojos incrementar la presión fiscal reforzando el gasto público.

Son los economistas de Lugo los que más apuestan por dicha reducción de la presión fiscal (78%) frente a los economistas de Pontevedra, que son los que en menor número se decantan por esta opción (56%).

Según la situación laboral de los entrevistados, son los parados y los empresarios o trabajadores por cuenta propia los que más se decantan por la reducir dicha presión fiscal, mientras que los asalariados tanto del sector privado como del sector público son los que apoyan dicha iniciativa en menor medida.

SUSPENSIONES DE PAGOS Y COMPETITIVIDAD

Inquiridos sobre si consideran cierta la afirmación de que en el segundo trimestre el año se verá un aluvión de suspensiones de pagos, el 30% afirma que dicha afirmación es totalmente cierta, mientras que el 38% cree la situación será complicada, pero sin llegar a ser dramática, y el 32% restante considera que e su entorno habrá empresas que lo pasarán mal, pero serán pocas las que se vean abocada a situaciones de suspensiones de pago.

Por último, a los colegiados también se les preguntó su opinión sobre uno de los temas más relevantes de la actualidad económica. En relación a los factores que afectan a la competitividad, y atendiendo a las opciones propuestas por los encuestadores, los economistas entrevistados opinaron que el factor más influyente en la competitividad de la economía es el I+D+i, seguido de la reducción del paro y de la formación.

Nivel de consumo, presión fiscal y costes salariales se sitúan en un segundo escalón de importancia, mientras que la influencia del precio de la energía, el acceso a la financiación y el fraude se valoran de manera más marginal.