Evencio Ferrero (BNG) deja la alcaldía de Carballo tras 22 años en el cargo y el diputado Daniel Pérez será su relevo

CARBALLO (A CORUÑA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Carballo (A Coruña), Evencio Ferrero (BNG), deja la alcaldía tras 22 años en el cargo, en donde lleva desde 2003. Su relevo será el actual diputado autonómico y concejal de Deportes, Daniel Pérez.

En la asamblea local del Bloque en la noche del pasado martes, Ferrero (Carballo, 1955) comunicó su decisión de abandonar el puesto, lo cual trasladará por registro en el Ayuntamiento durante esta mañana de miércoles.

Este sábado, 4 de octubre, tendrá lugar el pleno en que se hará efectiva la renuncia, según explican a Europa Press fuentes municipales. Después habrá un plazo de 10 días para que se haga con el bastón de mano el edil Daniel Pérez, elegido en asamblea local como sustituto.

Evencio Ferrero es desde el año 2003 alcalde de Carballo, una corporación en la que fue elegido concejal en 1979, cuando lideró la candidatura del entonces Bloque Nacional Popular Galego a la Alcaldía de la capital de la comarca de Bergantiños pese a estar hospitalizado por haber sufrido un accidente que le dejaría un problema de movilidad que persiste.

En el año 2015 y después de tres mandatos, Ferrero obtuvo su primera mayoría absoluta, al alcanzar 11 concejales. Una mayoría que fue ampliando en las siguientes citas con las urnas, hasta lograr 13 de los 21 ediles de la corporación en las municipales de 2023.