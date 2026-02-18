Familiares del vigués electrocutado en un eólico en Burgos ven "inocentes" a los amigos detenidos: "No tienen la culpa"

VIGO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares de Yibrán Javier Rodríguez, el vigués que falleció en junio del año pasado electrocutado dentro de un aerogenedor en Burgos, consideran "inocentes" a los dos amigos del joven que se encontraban con él el día de los hechos y que fueron detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente.

Así, la madre y la hermana de Yibrán han asegurado que estos dos hombres, de 25 y 31 años de edad, "no tienen la culpa" de lo ocurrido, explicando que los tres se encontraban en la zona, un paraje de Quintanilla Sobresierra (Burgos), para realizar fotografías.

Ambas han relatado a Europa Press que Yibrán practicaba urbex, una disciplina artística que busca fotografiar lugares construidos por el ser humano abandonados, en ruinas o de difícil acceso. De esta manera, han querido desmentir que se tratase de un reto viral.

La familia del joven, que tenía 23 años en el momento de su muerte, ha reivindicado que Yibrán pretendía dejar un legado fotográfico con fotos "diferentes, impactantes", debido a que era un apasionado de la fotografía.

Por ello, según la información de la que disponen, subrayan que el fallecido entró de forma premeditada en el aerogenerador, basándose en una investigación previa que había realizado sobre el funcionamiento de estas infraestructuras.

Además, insisten en que "no era un vándalo", por lo que trataba de dejar tal y como se había encontrado todo aquello que fotografiaba. De esta manera, explican que sus amigos cerrasen la rejilla de ventilación por la que el joven accedió al interior del molino, con el objetivo de no causar daños.

La idea de los chavales, insiste la familia, era que Yibrán les abriese la puerta principal del aerogenerador desde dentro, ya que los molinos disponen de un sistema de seguridad que sí permite abrirla desde el interior.

No obstante, el joven falleció electrocutado, al tener el molino el generador eléctrico abajo, no como los que había estudiado el joven, que no lo tenían en esa zona, apostilla la familia tras encontrar vídeos en el ordenador del fallecido.

La madre, María, ha mostrado su "shock" al conocer la detención de los amigos de su hijo, que finalmente han sido puestos en libertad tras declarar ante la Guardia Civil, según ha dicho. La familia no presentará cargos contra ellos al considerarlos "inocentes".

HECHOS

Todo ello después de que saltase a los medios de comunicación que la Guardia Civil detuvo en los últimos días a dos personas de 25 y 31 años, en el marco de la Operación 'Almuiño', como presuntas autoras de un delito de homicidio imprudente ocurrido el 13 de junio de 2025 en un paraje de Quintanilla Sobresierra (Burgos), cuando otro joven de 23 años que les acompañaba falleció electrocutado en el interior de un aerogenerador al que accedió por una rejilla de ventilación y en el que fue encerrado por sus acompañantes.

Todo indica que decidieron introducirse en la instalación y fotografiarse dentro de la misma y, en torno, a las 22.30 horas de aquel día, una descarga eléctrica acabó con la vida del joven vigués Yibrán J.R., que consiguió introducirse en la instalación.

El Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos se hizo cargo de las diligencias y de la investigación del suceso y realizó una profunda inspección técnico ocular en el lugar, cuyo proceso se extendió a varias jornadas más. De forma paralela, los investigadores recelaron del relato de los acompañantes, al detectar ciertas contradicciones e incongruencias en la versión ofrecida por ambos.

Las primeras conclusiones ofrecieron que la puerta de entrada peatonal había sido forzada --sin éxito-- con la intención de adentrarse en la torre, pero los propios sistemas de seguridad que ofrece la estructura de estos molinos lo impidieron. A la vez, se constató la existencia de una rejilla de ventilación, encontrada perfectamente cerrada, ubicada debajo de las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo, valorándola como probable vía de acceso.

Las indagaciones aclararon que fue desatornillada, liberado un filtro a continuación y también una segunda rejilla, y que fue la víctima la que, mediante escalo y posterior salto al interior, se coló dentro.

Las pesquisas llevadas a cabo junto con el resultado del análisis de los terminales móviles de la víctima resultaron determinantes para la investigación, al encontrar pruebas concluyentes que aclararon cronológicamente el incidente, según la Guardia Civil.

Por causas aún desconocidas, fueron recolocadas las rejillas y atornilladas, acción esta que únicamente puede realizarse desde el exterior, ya que es necesaria para acometerla la intervención humana, por lo que se impidió con ello que el joven pudiera salir. Por ello, fueron detenidos los dos amigos del joven.

De forma adicional, junto al delito de homicidio imprudente, se les imputa también un delito de daños, derivado de los desperfectos provocados en la puerta de acceso peatonal al aerogenerador, así como por el lucro cesante de la empresa, motivado por la parada de la actividad laboral.