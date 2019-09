Feijóo niega “competir en luces” con Caballero: “Pedí un plan de iluminación para Rande hace un año”

Publicado 12/09/2019 16:16:48 CET

Plantea que el proyecto pueda tener "ayuda económica" de la comunidad "si es necesario" y es "adecuado"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado este jueves que quiera "competir en luces" con el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, y ha asegurado que el pidió hace un año una propuesta de iluminación para el Puente de Rande al entender que se trata de "un monumento simbólico" de proyección internacional "que hay que poner en valor".

"Hace un año me reuní con el presidente de Audasa y, dado que (el Puente de Rande) es una obra icónica para Galicia y la Ría de Vigo, pues pensaba y sigo pensando que este tipo de monumentos simbólicos hay que ponerlos en valor", ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

"No es improvisado porque venga la Navidad; hace un año pedí una propuesta de iluminación", ha insistido, antes de remarcar su convicción de que, al igual que en otros casos como la Torre de Hércules es conveniente articular una iluminación destacada para "un viaducto reconocido con un premio mundial y que es imagen corporativa de toda la ría y de una ciudad".

"AYUDA ECONÓMICA"

"No estoy compitiendo en luces con nadie; me gustaría competir en servicios públicos, no con luces", se ha reafirmado el presidente gallego.

Finalmente, de hecho, ha admitido que, además de la propuesta, está sobre la mesa ver "si es necesario ayuda económica de la comunidad". Pero ha matizado que es preciso ver el proyecto y su envergadura, para determinar si "es adecuado o no".