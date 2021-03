Feijóo receta "menos ruido" para España tras mantener reuniones de "síntomas desesperanzadores" con Pontón y Caballero

La oposición pide que el diálogo sea "normalidad democrática", aunque lamenta no haber alcanzado un "gran acuerdo" con el presidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recetado "más política y menos ruido" para España en una jornada en la que se ha reunido con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y con el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Han sido dos encuentros diferentes, de más de dos horas cada uno, en los que no obstante el máximo mandatario autonómico ha visto "síntomas desesperanzadores".

"Estoy absolutamente convencido de que España en este momento necesita muchos más acuerdos que desacuerdos, mucha más unión que desunión y, sobre todo, más política y menos ruido", ha trasladado en su comparecencia ante los medios, después de dos reuniones que se han alargado hasta la tarde.

Si bien ha reivindicado la "estabilidad política" de la Comunidad con un gobierno de mayoría absoluta, Feijóo ha enmarcado estos encuentros en su voluntad de encontrar "puntos de encuentro" sin "cortapisas", para que Galicia sea "una excepción" y envíe un "mensaje de unidad" a la población frente a la pandemia.

No obstante, ha lamentado "algunos síntomas desesperanzadores" constatados durante las reuniones: "No creo que tengamos una buena agenda de acuerdos". En su opinión, e igual que defendía el secretario xeral del PSdeG --no así la portavoz nacional del BNG--, hubiese sido más útil un encuentro "a tres", ya que él mismo pudo escuchar a los dos líderes de la oposición "pero ellos no se escucharon entre sí".

"No es bueno caer en los mismos 'tics' políticos que en estos momentos hay en España. Les trasladé que no son buenos ni los extremismos ni las radicalidades", ha dicho.

FONDOS 'NEXT GENERATION'

Uno de los principales asuntos abordados en las dos reuniones con Pontón y Caballero ha sido los fondos europeos 'Next Generation', un tema que precisamente centró el Consello de la Xunta de este jueves, con un listado de 354 proyectos para captar casi 20.000 millones de euros.

En este sentido, Feijóo ha explicado a BNG y PSdeG que "sería bueno" buscar "algún acuerdo" en la comisión de reconstrucción del Parlamento gallego, para que la candidatura gallega "tenga una mayor aceptación política". "Pero eso depende de ellos", ha apostillado, en referencia a socialistas y nacionalistas.

No en vano, el presidente de la Xunta ha aprovechado para expresar su temor ante los "criterios territoriales" que pueda emplear el Gobierno central para repartirlos. "Siempre beneficia a los mismos y siempre perjudica a los mismos", ha afeado. En esta misma línea, Feijóo ha criticado la manera "discriminatoria" en que el Estado distribuye los 7.000 millones en ayudas directas --unos 230 millones corresponden a Gallicia--.

Así, tras reivindicar que la gallega fue "una de las comunidades que más dinero invirtió" con los dos planes de rescate a la hostelería, los autónomos y las pymes, ha interpelado a BNG y PSdeG, que gobiernan en tres de las cuatro diputaciones, para que Galicia funcione como "una administración única" a la hora de distribuir futuras ayudas a sectores afectados por la covid.

PIDE "CONFIANZA" EN EL COMITÉ CLÍNICO

En materia sanitaria, Feijóo ha defendido que "el protocolo sanitario" frente a la pandemia funcionó "bien" y les ha solicitado "confianza" en los 35 expertos que conforman el comité clínico que asesora a la Xunta durante la pandemia. En concreto, Feijóo ha pedido a la oposición tenga "responsabilidad y madurez en los temas de la pandemia".

Eso sí, ha defendido la "capacidad" del Sergas para vacunar a 100.000 personas diarias. "El único problema que hay es que no tenemos un número suficiente de vacunas", ha añadido.

Asimismo, ha avanzado a Pontón y Caballero que "en el primer semestre de este año" presentará las modificaciones previstas en el modelo de residencias y de cuidados, mientras se ha comprometido a "escuchar" sus "aportaciones" a este plan.

CRISIS INDUSTRIAL

En lo que respecta a la crisis industrial de Galicia, con 15.000 puestos de trabajo "en una situación límite", Feijóo ha culpado directamente a las "decisiones unilaterales" del Gobierno central, de las que la Xunta no acepta "ninguna corresponsabilidad".

Tras mencionar la situación por la que atraviesan los astilleros de Navantia en Ferrol, la planta de Alcoa en Cervo, Alu Ibérica en A Coruña y la central térmica de As Pontes, ha alarmado frente a la Ley de Cambio Climático para reclamar que se deje "sin efecto" el polémico artículo 18, que pone "en peligro" a la biofábrica de Ence en Pontevedra y a las conserveras.

ANIVERSARIO DEL AUTOGOBIERNO Y XACOBEO

Por otra parte, Feijóo ha aprovechado las reuniones para invitar tanto a BNG como al PSdeG a participar en los actos de celebración del 40 aniversario del autogobierno de Galicia, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981. Para el presidente de la Xunta, sería una muestra de "convivencia", por lo que se ha mostrado favorable a estudiar "propuestas conjuntas".

Del mismo modo, les ha reclamado a Pontón y Caballero "un acuerdo" para solicitar al Gobierno estatal "una participación" económica de unos 100 millones de euros para la celebración Xacobeo 2021-2022, ante sus sospechas de que la aportación se reduzca a "cero euros".

También ha puesto deberes al Ejecutivo estatal en cuanto a la "reactivación" de infraestructuras como la autovía Lugo-Ourense y con llegada de la alta velocidad ferroviaria a la Comunidad gallega, para posteriormente saludar el acuerdo político unánime que hay en Galicia en torno a la transferencia de la titularidad de la AP-9 y de las competencias en costas.

EL DIÁLOGO, "NORMALIDAD"

A pesar de que Feijóo aseguró que tenía "síntomas desesperanzadores" tras los encuentros que se prolongaron más de cinco horas, tanto la líder del Bloque, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, han coincidido al considerar "positivo" el diálogo, que creen que debe formar parte de la "normalidad democrática".

Precisamente, a la que es la primera reunión del máximo mandatario autonómico con los líderes de la oposición en lo que va de legislatura, ambos dirigentes han acudido con propuestas centradas en la sanidad, la crisis industrial, el autogobierno y la gestión de los Next Generation como ejes de la reactivación.

A su salida, Pontón avanzó varios acuerdos con el presidente en cuestiones concretas como la ampliación de las ayudas a víctimas de violencia de género pero lamentó que Feijóo no acudiese con el objetivo de alcanzar "un gran acuerdo de país" para la gestión de los fondos de recuperación.

"El Gobierno gallego ha optado por otra vía, que no es la del acuerdo de país. Evidentemente tienen mayoría absoluta y pueden hacer esto, pero creo que es un error", ha señalado.

La nacionalista, que ha entregado un dossier al presidente con distintas propuestas, ha pedido al presidente la gestión pública de las siete nuevas residencias de mayores, el refuerzo de la atención primaria y la salud mental, así como un plan para reducir las listas de espera, entre otros asuntos.

"VOLUNTAD DE COLABORACIÓN"

Por su parte, Caballero ha ofrecido la posibilidad de llegar a 12 acuerdos en sanidad, economía y autogobierno y ha propuesto la creación de una comisión en el Parlamento que vele por el control de los proyectos europeos.

"La ciudadanía gallega quiere que nos entendamos", ha afirmado convendido de que el hecho de que "el presidente de la Xunta hable con los líderes de la oposición debe de ser lo normal en democrática".

El socialista ha asegurado haberse encontrado a un titular de la Xunta "receptivo". "Pese a las diferencias que existen", hay una "voluntad de poner lo mejor de cada uno para defender a los gallegos", señala en un encuentro en el que reivindica al PSdeG como "elemento de intermediación" entre Xunta y Estado.