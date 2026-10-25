Fiscalía pide 2,5 años de cárcel para el administrador de una empresa por la muerte de un operario en el puerto de Vigo

Archivo - Imagen de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para el administrador de una empresa de suministros navales de Vigo, que será juzgado el jueves en la sala de lo Penal 1 de la ciudad, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un homicidio por imprudencia grave, tras la muerte de un operario al que le cayó encima un elevador cuando se encontraba en el Puerto de Vigo.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando este empleado, de 37 años, estaba con un compañero en una nave del Muelle de Reparaciones de Bouzas, preparando un palé con una carga de unos 480 kilos para meter en la furgoneta de la empresa. Como no podían cogerla con el apilador hidráulico, optaron por utilizar un elevador eléctrico desde el primer piso de una nave.

Así, engancharon la carga y, cuando se elevó, el puntal al que estaba anclada se desprendió, de manera que puntal y elevador cayeron desde una altura de unos 5,5 metros sobre el trabajador. El operario falleció horas después en el hospital, como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el golpe.

La Fiscalía señala que el administrador de la empresa tenía la obligación legal de velar por la seguridad de sus empleados, darles formación en materia de riesgos laborales, así como porque los equipos que utilizaban fueron los adecuados.

Según señala el Ministerio Público, aunque la empresa contaba con un informe de evaluación de riesgos laborales, ese elevador eléctrico no había sido evaluado y los trabajadores no tenían otro equipo a su disposición para hacer esa tarea. Ello supone "una infracción grave" de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Los padres y la hermana del fallecido han renunciado a las acciones penales y civiles, al haber sido ya debidamente indemnizados.

Por estos hechos, la Fiscalía pide que el administrador de la empresa condenado a una pena de 2 años y medio de prisión, y el mismo tiempo de inhabilitación para ser administrador de mercantiles.