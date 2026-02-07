Galicia registra rachas de viento de 146 km/h y acumulaciones de más de 53 litros por metro cuadrado

La localidad de Begonte (Lugo) anegada por el agua tras el desbordamiento del río Miño durante la borrasca que afecta a Galicia, a 27 de enero de 2026, en Begonte, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal dejó en Galicia durante esta jornada rachas de viento 146 kilómetros por hora y acumulaciones de agua de más de 53 litros por metro cuadrado, según la información de MeteoGalicia.

Así, el valor más extremo de viento se registró en el municipio ourensano de Manzaneda; seguido de Malpica de Bergantiños, en A Coruña, (100.5 km/h); y de Oia, en Pontevedra, donde se alcanzaron rachas de viento de 94.2 km/h.

En cuanto a la lluvia, la mayor acumulación fue en el municipio pontevedrés de Ribadumia con 53.6 litros por metro cuadrado. En Poio se alcanzaron los 44.3 litros por metro cuadrado y en Meis los 42.6 litros por metro cuadrado, ambos en la provincia de Pontevedra.

La jornada de este domingo será de transición con un frente que entrará en las últimas horas del día. Por ello, habrá cielos nublados, con lluvias aisladas y ocasionales en la mitad oeste durante la mañana.

Con todo, según MeteoGalicia, con el paso de las horas las lluvias se intensificarán por la franja atlántica y se extenderán al resto hacia la noche.