Galicia registró más de 5.700 rayos por las tormentas del sábado

Archivo - Vista de un rayo sobre la Torre de Hércules, a 26 de octubre de 2022, en A Coruña, Galicia (España). Situada en la costa norte de la península coruñesa, en un cerro de unos 50 metros de altitud. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha registrado un total de 5.764 rayos desde la tarde del sábado, que estuvo marcada por las tormentas y lluvias que afectaron especialmente a toda la provincia de A Coruña y a zonas más localizadas de Pontevedra y Lugo. Estos lugares estuvieron en alerta naranja durante tarde, con importantes descargas de agua y granizo.

Estos son los datos que Meteogalicia ha recogido para las últimas 24 horas, con actualización a las 10.00 horas del domingo. Con todo, antes de las 17.00 horas del sábado apenas había caído ningún rayo. Según el desglose, la cantidad se redujo considerablemente una vez pasó la medianoche, aunque también hubo rayos durante la madrugada.

Todo ello afectó al transcurso de grandes eventos, como los festivales Portamérica y O Gozo Fest, que tuvieron que ser interrumpidos temporalmente. Incluso, en el caso del compostelano, Rita Ora y Danny Ocean no pudieron salir al escenario al mojarse sus equipos.

ALERTA NARANJA EN A MARIÑA

Aunque la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es considerablemente mejor para este domingo, los municipios de A Mariña lucense estarán desde las 15.00 horas bajo alerta naranja por lluvias y tormentas.

El organismo estatal calcula que allí habrá una precipitación acumulado de 30 milímetros en una hora y prevé que estos fenómenos vayan acompañados de rachas muy fuertes de viento y probable granizo grande. Además, la zonas isoclimáticas del centro y la montaña de Lugo y el noroeste de A Coruña estarán en nivel amarillo.