La gallega Sandra Garrido pide personarse como víctima en posibles causas contra Israel por los ataques a la Flotilla

Archivo - La activista Sandra Garrido llega a Santiago y refuerza la convocatoria a una "huelga general" el 15 de octubre - NICOLÁS SATRIANO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La activista gallega Sandra Garrido ha registrado una solicitud en la Audiencia Nacional para personarse en las posibles diligencias que se abran contra el Estado de Israel por los ataques a la Flotilla Global Sumud (GSF), en la que ella participó junto a un total de 450 personas.

Según recoge un comunicado de la asociación Galiza por Palestina, en su escrito --presentado el 19 de noviembre--, Garrido declara ser víctima de detención ilegal, robo, secuestro y torturas, así como testimonio de otros ataques ejercidos.

Entre ellos, incluye agresiones en el puerto de Túnez (9 y 10 de septiembre), ataques con drones en las costas de Creta (24 de septiembre) y el asalto y secuestro de la GSF (1 y 2 de octubre), que cualifica como "vulneración del Derecho del Mar".

Denuncia también malos tratos posteriores; ausencia de información sobre el motivo de su detención; falta de garantías legales al no contar con representación legal ni interpreté, y la no comunicación del paradero de las personas retenidas.

Estos son aspectos que ya criticó en su vuelta a España el 8 de octubre. Garrido regresó junto a otros 27 activistas españoles tras pasar tres días en una prisión israelí. Previamente, militares habían interceptado embarcaciones de la Flotilla que viajaba a la Franja de Gaza para tratar de romper el bloqueo humanitario.

A través del documento presentado, Garrido recuerda que existen procedimientos internacionales abiertos contra el Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional (CPI) y que España, como Estado parte del Estatuto de Roma, "debe cooperar" con la CPI.

Por estos motivos, la activista, a través de la Fundación Terrum Social --de la que es integrante-- y con el apoyo de Galiza por Palestina y Movemento Global para Gaza - Galiza, solicita la admisión a trámite de las denuncias.