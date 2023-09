Gobierno de Vigo defiende su "impecable" gestión en la polémica de Guns N'Roses y ve la mano de Rueda tras las críticas

El BNG denuncia la falta de explicaciones del alcalde y el PP critica la "simulación" de un concurso público



VIGO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha defendido este lunes su "impecable" gestión en la licitación fallida de un patrocinio para el concierto de Guns N'Roses, y ha atribuido las críticas de PP y BNG al "ideólogo" Alfonso Rueda, a quien ve detrás de las propuestas de la oposición en el pleno extraordinario celebrado precisamente en esta jornada.

La sesión extraordinaria, que ha estado presidida por Abel Caballero y ha contado con la presencia de todos los corporativos (salvo dos ediles socialistas), se ha celebrado a petición de los dos grupos de la oposición, PP y BNG, y se han sometido varias propuestas a votación en un único punto en el orden del día.

Así, 'populares' y nacionalistas reclamaron la reprobación del regidor olívico por la "falta de transparencia" en este polémico concurso de patrocinio, que quedó desierto, y después de las posteriores acusaciones por parte de la promotora del evento, asegurando que había un compromiso previo del Ayuntamiento para patrocinar el concierto con casi 2 millones de euros y ceder el estadio de Balaídos.

En las propuestas de acuerdo de los grupos de la oposición también se reclamaba la constitución de una comisión especial de investigación para depurar responsabilidades políticas, y la comparecencia de la concejal de contratación, Patricia Rodríguez Calviño. Todas las propuestas fueron rechazadas con los votos contrarios de los ediles socialistas, y los únicos apoyos de PP y BNG (17 votos frente a 8).

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, tras agradecer irónicamente la "generosa presencia" del alcalde en la sesión (es habitual que el regidor abandone los plenos en el debate de las mociones), ha subrayado que el concierto de Guns N' Roses, que fue "anunciado por el alcalde, aunque no era organizado por el Ayuntamiento", acabó "envuelto en graves irregularidades".

Así, ha constatado que el gobierno local pretendía "entregar casi 2 millones de euros" a la promotora del evento, convocando un concurso público de patrocinio cuyas bases se elaboraron 'ad hoc' para que optase esa promotora, y haciéndolo seis meses después de haberle remitido una carta de interés en la que "se comprometía" el dinero y la cesión del estadio, y después de un supuesto encuentro entre el alcalde y los responsables de la empresa.

Según ha subrayado Pérez Igrexas, los propios servicios jurídicos municipales alertaron de que esa carta podría considerarse un precontrato y, de hecho, la promotora anunció que acudiría a los tribunales después de que el concurso de patrocinio quedase desierto.

Asimismo, el portavoz del BNG afeó al gobierno local que respondiese con el silencio a las peticiones de información y aclaraciones, tanto de los grupos políticos como de los medios de comunicación. "Y por si fuera poco, intentaron retrasar, cuando no impedir, el acceso a la documentación", ha añadido.

Tras advertir de que pudo haber un delito, aunque no consumado, de prevaricación, Xabier Pérez Igrexas ha criticado que el gobierno municipal del PSOE "piensa que (el Ayuntamiento) es su finca privada, y puede hacer lo que quiera".

"CONCURSO PÚBLICO SIMULADO"

En la misma línea, el concejal del PP, Miguel Martín, ha señalado que el origen del concierto de Guns N'Roses en Vigo fue el "ataque de celos" sufrido por el alcalde cuando la Xunta se apuntó el tanto de "recuperar" Balaídos para grandes eventos, con la actuación de Muse.

A partir de ahí, ha explicado, se reunió con el promotor y el gobierno local dirigió esa carta de interés, "pese a las advertencias de la asesoría jurídica". Después de que Marta Fernández-Tapias desvelara "la exclusiva" del concierto, y tras varias alertas, entre ellas las peticiones de información por parte de un abogado de la ciudad, el gobierno local "hizo lo imposible" por dejar desierto el concurso de patrocinio.

Al respecto, Miguel Martín ha criticado que el gobierno local, en lugar de tramitar un concurso negociado sin publicidad, optó por hacer "un concurso público simulado", al que solo se presentó la promotora del concierto y que, finalmente, no se llevó los dos millones por no darse validez a uno de los documentos presentados, "que sí valió para otras ocasiones".

TRAMITACIÓN "IMPECABLE"

El encargado de responder a la oposición ha sido el portavoz del gobierno municipal, el concejal socialista Carlos López Font, que ha proclamado que la tramitación de ese concurso por parte del Ayuntamiento fue "impecable".

López Font ha tildado de "escándalo político" la "confluencia de BNG y PP" en este pleno extraordinario, y ha subrayado que, en los planteamientos de la oposición, "solo falta la firma del ideólogo, Rueda".

Sobre lo ocurrido con el patrocinio y la celebración del concierto, el portavoz del gobierno local se ha limitado a constatar que el Ayuntamiento "no ha pagado ni un euro" para patrocinar ese evento, aunque no se ha pronunciado sobre si hubo un compromiso previo entre el alcalde y la promotora.

"Estamos ante un concurso público dentro de la legalidad, impecable", ha subrayado, y ha defendido que el gobierno vigués cumplió "desde el primer momento" con la entrega de la documentación solicitada por la oposición, a la que acusó de pretender que el Ayuntamiento "pague" ese patrocinio.

López Font ha insistido en que el concurso quedó desierto porque el único licitador no presentó la documentación correcta cuando se le requirió y ha proclamado que el gobierno vigués actúa "dentro de la legalidad, no como hizo la señora Tapias con el concierto de Muse". "El gobierno local quería organizar conciertos de manera propia, pero lo tuvo que descartar y entró en la vía del patrocinio, para hacerlo legalmente, no como otras administraciones", ha insistido.

Finalmente, sobre la reprobación al alcalde planteada por PP y BNG, el portavoz del gobierno vigués se ha limitado a señalar que fueron 'populares' y nacionalistas los que salieron "reprobados" en las últimas elecciones municipales, con 5 y 3 concejales respectivamente, frente a los 19 del PSOE.