Gran operación antidroga en Muxía (A Coruña): más de 20 detenidos y 1.500 kilos de cocaína incautados

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas.- GUARDIA CIVIL - Archivo

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)

Varias personas han sido detenidas este lunes en el marco de un gran operativo contra el narcotráfico con epicentro en la localidad de Muxía (A Coruña).

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que en la operación hay más de 20 detenidos, aunque la cifra podría variar e incrementarse en las próximas horas, con nuevas detenciones según el avance de las actuaciones abiertas.

Uno de los detenidos en el marco de este operativo, que sigue en marcha, es un guardia civil, y las actuaciones están declaradas secretas.

El operativo está siendo desarrollado de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional. Lleva la causa la Audiencia Nacional.

1.500 KILOS DE COCAÍNA

Las actuaciones --que han ido acompañadas del despliegue de un gran dispositivo-- están vinculadas con una descarga de droga que habría tenido lugar en la Praia de Arnela.

Las fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que ha sido intervenida una gran cantidad de cocaína, en torno a 1.500 kilos.