El grupo gallego Congalsa adquiere Lenger Seafoods Vietnam para impulsar su expansión en Asia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial gallego Congalsa ha formalizado la adquisición de la compañía vietnamita Lenger Seafoods Vietnam Ltd. (LS Vietnam), con sede en Nam Dinh para impulsar su expansión en el continente asiático.

Tal y como ha trasladado la entidad en una nota de prensa, con esta adquisición, Congalsa "fortalece su posición internacional" en el continente asiático y "refuerza su división industrial".

La operación está actualmente pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades vietnamitas y de otros implicados, por lo que no será efectiva hasta la formalización definitiva de dichas aprobaciones.

Según ha destacado el grupo gallego, la empresa vietnamita está especializada en el procesamiento y exportación de almeja y otros productos del mar, con un volumen anual de facturación superior a los 16 millones de euros y una plantilla que supera las 200 personas.

A través de este paso, Congalsa "refuerza su posicionamiento" dentro del segmento de productos del mar de alto valor añadido, ya que la compañía vietnamita, fundada en 2006, dispone de acceso directo a fuentes de materia prima.