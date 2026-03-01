Un hombre será juzgado en Vigo por estafar 650 euros en el alquiler de un piso a una mujer

Archivo - Imagen de los pasillos de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre será juzgado este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, como presunto autor de un delito de estafa agravada en el alquiler de un piso.

Según expone el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando el acusado ofertó el alquiler de un piso situado en Gijón a través de un conocido portal inmobiliario, a sabiendas de que no iba a poder cumplir lo que ofrecía.

El 12 de marzo de 2025 una mujer contactó con él para cerrar el alquiler, y acordaron que le transferiría 650 euros en concepto de reserva. Pese a que la víctima pagó, no pudo disponer del piso y, además, tuvo que pedir dinero a terceros para hacer frente al pago de la fianza de otra vivienda.

Por todo ello, el ministerio público pide que el procesado, como autor de un delito de estafa agravada (al afectar a un bien básico, como es la vivienda), sea condenado a 1 año y 10 meses de prisión, y que pague una multa de 2.700 euros.

También reclama que indemnice a la perjudicada en los 650 euros estafados más intereses, y en cualquier otra cantidad que resulte acreditada en el juicio o en ejecución de sentencia.