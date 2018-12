Industria depende del PP para sacar adelante el decreto que incluye el estatuto de electrointensividad

Publicado 20/12/2018 16:12:42 CET

Yolanda Díaz (En Marea) carga contra Maroto por aprobar una norma que "no sirve" para frenar la pérdida de empleos en Alcoa

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno solo ha sumado en debate del pleno del Congreso los apoyos de ERC, PDeCAT y PNV para convalidar su decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio, por lo que depende del PP para poder sacar adelante la norma en la votación de este jueves. El texto incluye el estatuto para las empresas electrointensivas.

Y es que ni Unidos Podemos ni Ciudadanos han querido respaldar expresamente la convalidación del decreto ley. Además, desde la formación naranja han apostado por su tramitación como proyecto de ley.

Durante el debate, todos los grupos de la oposición, sin excepción alguna, han afeado al Gobierno la ausencia de diálogo antes de aprobar una norma que contiene medidas referidas al contrato relevo en la industria, el establecimiento de un estatuto para la industria electrointensiva, las redes de distribución eléctrica, condiciones para la refrigeración o la venta a pérdidas.

EL PP ACUSA A MAROTO DE "SECTARIA"

Así, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ha cargado contra una "actitud sectaria" del Gobierno, por solo acudir a hablar con el principal grupo de la Cámara cuando su "socio preferencial" le ha dado la espalda.

Asimismo, ha mostrado su simpatía a prorrogar las condiciones del contrato relevo en los términos planteados por su formación en un nuevo decreto --a partir del 1 de enero se endurecen sus condiciones-- pero ha denunciado el intento del Ejecutivo de introducir cambios en el sistema eléctrico "por la puerta de atrás".

"Son absolutamente incoherentes. Hablan de precio y rechazan nuestra ley de térmicas", ha criticado, espetando que la "obligación" del Gobierno al respecto "es pensar en la garantía de suministro y no poner banderas ideológicas" sobre las diferentes energías del 'mix'. Mariscal ha lamentado la ausencia de estimaciones sobre el coste de las medidas contenidas en el decreto al sistema eléctrico y, por tanto, a la tarifa. "¿Sabe por qué no lo dice? Porque no lo sabe", ha dicho.

UNIDOS PODEMOS CRITICA UN CONTRATO RELEVO SOLO PARA LA INDUSTRIA

Su homóloga en Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha despachado como "trampantojo" el decreto, aprobado "sin hablar y sin negociar" y únicamente contactando con la oposición "a última hora, como un lobby, para ver si consiguen votos". Respecto al contenido, ha dicho que "es muy mejorable" y que si refleja la "ambición máxima" del Ejecutivo en política industrial, "poco más se puede decir".

Por parte de Unidos Podemos, Yolanda Díaz (En Marea) ha cargado contra Maroto por aprobar una norma que "no sirve" para frenar la pérdida de empleos en Alcoa --"Va a permitir que a partir del 15 de enero se vayan a la calle"-- y se ha preguntado la razón por la mejora del contrato relevo se aplique a la industria y no al resto de sectores. "No nos divida, que somos una", ha reivindicado.

Asimismo, Díaz se ha enzarzado con la ministra, que ha replicado en un segundo turno de intervención, sobre la rebaja en las indemnizaciones para los trabajadores de Vestas, en León, para poder acceder a la bolsa de trabajo. "No es propio de un Gobierno de izquierdas", ha dicho, mientras que Maroto ha recordado que se trata de condiciones respaldadas por los trabajadores. "Lo hemos solucionado, no sé cuál es el problema. No diga falsedades y lea el acuerdo", ha contestado la ministra.

"FIARLO TODO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS GRUPOS, PELIGROSÍSIMO"

"Acabamos de demostrar que el sistema ómnibus también lo carga el diablo", ha afirmado Joan Capdevila, portavoz industrial de ERC, que ha tildado como "peligrosísimo" el "fiarlo todo a la responsabilidad constructiva de los grupos". "Incluso perteneciendo al grupo más acusado de no tenerla, que sí la va a ejercer", ha añadido.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha pedido al Gobierno que asuma responsabilidades pues cree que el uso del decreto ley en un Gobierno respaldado por 84 escaños está "menos justificado", pero algo más si llega pactado al Congreso. Asimismo, ha lamentado que el texto "se queda corto" en algunos aspectos, como en las redes eléctricas cerradas, pues no se contempla la posibilidad de aplicarlas en puertos.

"Contacte antes y podrá convalidar los decretos con mayoría más reforzada", ha apostado Idoia Sagastizabal, que si bien valora como positivas medidas como el contrato relevo o las referidas a la energía, no cree que respete las competencias autonómicas que el País Vasco tiene reconocidas en comercio.

MAROTO DEFIENDE QUE EL CONGRESO APROBÓ INICIATIVAS SIMILARES

Por su parte, la ministra ha defendido que "muchas medidas son fruto del diálogo" con los grupos pues, ha argumentado, "dan respuesta a lo que en este Parlamento se ha pedido", y se ha remitido también a la declaración institucional aprobada tanto por el Congreso como en el Senado sobre el apoyo a la industria electrointensiva en lo relativo al cierre de las plantas de Alcoa.

En este sentido, ha defendido que a esta compañía el decreto "no le perjudica" y "da garantías para mantener la unidad productiva y el empleo en las empresas", y ha cuestionado que la política industrial de su departamento sea "insuficiente". "No he visto grandes críticas a la política industrial de este Gobierno", ha remarcado.