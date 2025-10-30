Intervenida una partida de armas y detenida una persona en el aeropuerto vigués de Peinador vinculada con ese envío

VIGO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Vigo investiga el transporte de una partida de armas que fueron intervenidas en las últimas horas en el aeropuerto de Peinador, en la ciudad olívica, en un operativo de la Guardia Civil en el que se ha detenido a al menos una persona.

Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, el hallazgo de las armas se ha producido en la terminal del aeropuerto y hay al menos una persona detenida supuestamente vinculada con ese transporte

El detenido tendría intención de "sacar las armas por Peinador" y su destino eran las islas Canarias, aunque de momento no han trascendido más detalles de la investigación.