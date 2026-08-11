Investigan una agresión grupal a tres jóvenes en Baiona (Pontevedra)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga una agresión grupal a tres jóvenes ocurrida la madrugada del viernes en la localidad pontevedresa de Baiona.

Según fuentes consultadas por Europa Press, un joven de 20 años denunció los hechos ante la Guardia Civil. Tal y como relató, se encontraba con dos amigos en una discoteca del municipio cuando comenzaron a meterse con ellos y a increparlos por hablar francés, ya que algunos eran de nacionalidad francesa.

A continuación, decidieron salir del local y llamar a la madre de uno de ellos para que los fuese a recoger en las inmediaciones del parque de A Palma.

En ese momento, ocho jóvenes los persiguieron hasta el vehículo y los agredieron, presentando lesiones leves el varón que puso la denuncia.

Por el momento, no ha habido personas detenidas y la Guardia Civil investiga los hechos y trata de identificar a los implicados.