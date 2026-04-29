Investigan el hallazgo de un cadáver en una casa okupada en ruinas en el barrio histórico de Vigo

VIGO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición, y que ha sido localizado a primera hora de esta tarde en una casa en estado de semirruina, en el barrio histórico de Vigo.

El aviso llegó a los servicios de Emergencias poco antes de las 16.00 horas, y fueron los vecinos los que alertaron por el fuerte olor que salía de una vivienda que suele estar okupada y frecuentada por personas sin hogar, en el número 47 de la calle Poboadores, en pleno centro de la ciudad olívica.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Imelga y, dado que el cadáver no es reciente y el cuerpo está en estado de descomposición, todavía no se ha podido identificar ni confirmar las circunstancias del fallecimiento.