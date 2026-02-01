Investigan como violencia de género la muerte de una vecina de Mos (Pontevedra) y buscan a su pareja como presunto autor

Archivo - Puesto de la Guardia Civil en Mos (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL - Archivo

PONTEVEDRA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una vecina de Mos (Pontevedra), que ha sido hallada este domingo en su domicilio con heridas de arma blanca, según informan a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

El Instituto Armado recibió el aviso de lo sucedido a las 13.35 horas y, actualmente, agentes intentan localizar a su pareja como presunto autor del crimen.

Las mismas fuentes indican que un testigo lo vio salir de la casa y, de tal forma, la investigación se está cursando como un posible crimen machista. No obstante, la víctima no formaba parte de la base de datos del Sistema VioGén.