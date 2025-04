VIGO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Jason Derulo actuará el 8 de agosto en el auditorio de Castrelos de Vigo, en el marco de las fiestas de la ciudad que organiza el Ayuntamiento.

Tal como ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, el artista estadounidense, de raíces haitianas, llegará a Vigo con su gira 'Be the first to hear about'.

El también compositor, bailarín y actor es conocido por éxitos mundiales como 'Mamacita' o 'Colors', que fue uno de los himnos del Mundial 2018, según ha reivindicado el regidor.

Jason Derulo se une así a los conciertos de Castrelos de este 2025, donde también actuarán Ana Belén (12 de julio), Gente de Zona (17 de julio), Trueno (18 de julio), Rozalén (24 de julio), Vanesa Martín (31 de julio), la Ópera 'La Traviata' (1 de agosto) e India Martínez (16 de agosto).