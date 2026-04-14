Juan Carlos I llega a Vigo en su primer viaje del año a Galicia tras cancelar su visita en marzo

VIGO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos I ha aterrizado en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en su primer viaje del año a Galicia, tras cancelar la visita prevista para el pasado mes de marzo.

El exjefe del Estado ha llegado minutos antes de las 18.00 horas en un vuelo procedente de Vitoria. El padre de Felipe VI tenía previsto desplazarse a la Comunidad gallega el miércoles, si bien adelantó finalmente su llegada.

Esta es su primera visita a Galicia en 2026, después de haber permanecido en Abu Dabi debido a la situación en Oriente Medio.

Este viaje se produce días después de que Juan Carlos I recibiese un premio en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias, tituladas 'Reconciliación'.