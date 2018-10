El juicio de 'Miguelianos' empezará con una petición de suspensión de la defensa

Actualizado 26/09/2018 10:58:09 CET

PONTEVEDRA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo, ha llegado a la Audiencia Provincial de Pontevedra poco antes de las 10,00 horas de este miércoles para la celebración del juicio de esta causa, conocida como de los 'Miguelianos', donde se prevé que la vista arranque con una petición de suspensión por parte de los abogados de la defensa.

Tal y como han trasladado a los medios de comunicación los letrados Beatriz Seijo y Marcos García Montes, que han llegado a la sede judicial por separado, solicitarán la suspensión porque entienden que la prueba de volcado de información de dispositivos electrónicos fue "admitida pero no practicada", por lo que ven vulnerado el derecho a la "igualdad y proporcionalidad".

A ello, García Montes ha añadido sus críticas porque sufre una "cardiopatía grave" (por la que llegó a pedir el aplazamiento del juicio en dos ocasiones anteriores) y la Sala instó a Miguel Rosendo a buscar un nuevo abogado. Así, aunque ha aclarado que el Tribunal finalmente "se retractó", ha considerado que se han "violado derechos fundamentales".

Acerca del estado en el que se encuentra Feliciano Miguel Rosendo, que lleva más de tres años en prisión provisional, ha manifestado que le visitó este martes en la cárcel de Teixeiro, donde le encontró "nervioso", porque es una persona nerviosa, pero "muy tranquilo, porque sabe que no ha hecho nada".

En cuanto a las defendidas de Beatriz Seijo, las consagradas Iria Quiñones e Ivana Lima, la abogada ha comentado que sienten "una mezcla extraña" de sentimientos ante este juicio, en el que seguirán "proclamando la inocencia de Miguel". Por un lado, porque quieren "que cuanto antes se resuelva", pero por el otro porque sienten "impotencia" y creen que lo sucedido es "una injusticia".

ABOGADA DE LA ACUSACIÓN

Por su parte, la abogada de la acusación, Ana Reguera, que representa a familiares y exmiembros de la Orden, en respuesta a la petición de suspensión de las defensas ha reprobado que "ellos piensan que hay manipulación y que todo el mundo está confabulado contra ellos", si bien se ha apoyado en los testimonios de las supuestas víctimas para confirmar que en la Orden hubo "actitud sectaria".

Además, sobre el volcado de información, ha comentado que fueron las propias defensas las que pusieron "impedimentos" para llevarlo a cabo. "Tiempo ha habido, pero la defensa ha puesto impedimentos para que esa prueba no se pudiese llevar a su término", ha censurado.

El letrado García Montes también ha avanzado que pedirá "expulsar" a la abogada de la acusación particular de esta causa, porque, ha dicho, denuncia delitos supuestamente cometidos sobre personas a las que no representa. No obstante, la abogada lo ha negado y ha mantenido que sus patrocinados son padres y algunas chicas que denuncian lo que hicieron contra sus personas.