Queremos Galego convoca manifestaciones el día 17 en 13 localidades

Actualizado 13/05/2019 13:39:53 CET

LUGO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Queremos Galego convoca este año manifestaciones en 13 localidades de la Comunidad Autónoma de Galicia el 17 de mayo con motivo del Día das Letras Galegas.

El miembro de la plataforma Luís Pérez Barral ha anunciado este lunes en Lugo que han querido este año "deslocalizar la gran manifestación que se hacía todos los años en Santiago, para facilitar que todas las personas puedan acercarse a las movilizaciones que serán simultaneas" en toda Galicia, en defensa del idioma gallego.

Así, ha avanzado que "van a ser 13 villas y ciudades, donde se van a registrar estas movilizaciones, bajo el lema 'Libertad, igualdad y justicia para el gallego'". "Creemos que hay que reivindicar la situación anómala que vive la lengua gallega", ha sostenido.

Entre esas situaciones "anómalas", Pérez Barral ha denunciado que "la Justicia dicta el 95 por ciento de las sentencias en lengua castellana, y un cinco por ciento en gallego, o la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula parte de la ordenanza de normalización lingüística en el Ayuntamiento de Lugo".

Asimismo, ha censurado, a su vez, que en el ámbito de la enseñanza casi un "23 por ciento de las personas entre cuatro y quince años no sabe hablar gallego".

En esta línea, Barral reivindica "igualdad" para que las personas que hablan gallego no tengan "impedimento de ningún tipo a la hora de hablar" la lengua de Galicia "en cualquier situación".

DOCUMENTACIÓN EN GALLEGO

"Por ejemplo, hay empresas que nos niegan atención si queremos un documento en gallego; no podemos abrir una cuenta bancaria en gallego, el seguro del coche se nos niega sí pedimos la poliza en gallego o, por ejemplo, sí nos queremos dirigir a la administración del Estado sí somos estudiantes corremos el riesgo de que no se nos conceda la beca por el mero hecho de no hacer la petición en lengua gallega", ha denunciado.

En cuanto a las manifestaciones de este viernes, en la ciudad Lugo saldrá a las 12,00 horas del viernes 17 de la Plaza Mayor.