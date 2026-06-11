Localizada en perfecto estado la joven de 19 años desaparecida el martes en Moaña (Pontevedra)

VIGO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) ha informado de la aparición en perfecto estado de Helena Moreira Millán, la joven de 19 años que faltaba desde el pasado martes en dicha localidad pontevedresa.

En redes sociales, el gobierno local ha indicado que la búsqueda ha dado resultado, después de que se publicase un anuncio solicitando colaboración ciudadana para dar con el paradero de la joven.

"Apareció Helena y está bien", ha apuntado el Ayuntamiento, agradeciendo a todas las personas que ayudaron en la difusión de las imágenes de la desaparecida.