En Marea advierte irregularidades en la contratación del festival O Son do Camiño

Actualizado 26/02/2018 16:25:39 CET

Villares afirma que se hizo el contrato en "fraude de ley" y censura el "neofraguismo" y Ánxeles Cuña observa un "Pérez-Varelismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de En Marea ha advertido de "irregularidades" en la contratación del festival O Son do Camiño, que supondrá varias jornadas de conciertos a finales de junio como 'adelanto' del Xacobeo 2021, y ha augurado que entidades vinculadas al mundo de la música llevarán esta cuestión ante la Justicia.

"Nada transparente", ha dicho en rueda de prensa la diputada de En Marea Ánxeles Cuña, quien ha observado un "Pérez-Varelismo", en referencia al conselleiro de Manuel Fraga Jesús Pérez Varela, y al los conciertos del Xacobeo 2004, uno de los más sonados por el cartel musical y porque, como recordó este lunes la diputada, el entonces titular de Cultura había confundido 'Carmina Burana' con una cantante gallega.

Ánxeles Cuña ha manifestado que tanto las asociaciones de músicos como la gente de la cultura "está preocupada y vive con pánico" si el comienzo del Xacobeo es el festival O Son do Camiño, para el que la Xunta ha destinado 3 millones de euros "sin concurrencia competitiva".

Si se compara con el dinero que se ha destinado a festivales de músicas y de artes escénicas en 2017, ha dicho la diputada de En Marea, se podrían costear "diez años de festivales" con la cuantía destinada para el cartel del próximo mes de junio, del que critica, también la ausencia generalizada de grupos de Galicia y de mujeres.

Cuña también se ha preguntado "por qué no se le permite" a otros festivales programar este evento y que se conceda a una UTE en la que, aunque las productoras que están detrás tengan experiencia, como tal sólo existe "desde hace tres meses". "Nuestra política cultural quiere apoyar a nuestro ecosistema (cultural)", ha manifestado.

"NEOFRAGUISMO"

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha considerado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "está decidido al neofraguismo", en todos aspectos, como el cultural, minería, lengua, o territorio. "Al más antiguo, al neofraguismo cultural", ha agregado.

Villares ha afirmado que este contrato se ha hecho en "fraude de ley", porque "no hay emergencia que justifique la negociación directa", al margen de que se "utiliza una marca como de prestigio que no lo es", en referencia a O Son do Camiño, que ha generado el debate en las redes sociales entre detractores y defensores tanto del cartel como de la fórmula en que se contrató.

El portavoz parlamentario de En Marea también critica la "opacidad" y ha denunciado un "doble fraude": "un procedimiento indebido e infringiendo la publicidad". "No se puede volver al neofraguismo, a ese que se salta la ley y deja marginado al sector cultural de nuestro país; debe de ser desterrado para siempre", ha aseverado.

En Marea pedirá "explicaciones" en el Parlamento y advierte de que le "consta" que hay empresas del sector que van a recurrirlo. En su opinión, tenía que haberse abierto un concurso de ideas, "contando con todas las asociaciones y entidades" del sector, para después adjudicar los contratos conforme a la ley.