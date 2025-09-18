Marlaska ve "razonable" y "necesario" que Fiscalía investigue los crímenes en Gaza ante el "genocidio" y la "barbarie"

Marlaska este jueves en Vigo. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ve "razonable" y "necesario" que Fiscalía investigue los crímenes ocurridos en Gaza ante el "genocidio" y la "barbarie" que vive su población.

Así lo ha señalado Marlaska esta mañana en Vigo, después de conocerse que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordase investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Tras presidir el acto de entrega del buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada', llevado a cabo en el Puerto olívico, el ministro ha celebrado esta decisión de Fiscalía, lamentando que a "determinados partidos les cueste reconocer una realidad", tachando de "genocidio" lo que ocurre en Gaza.

"Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario", ha subrayado, recordando que la jurisdicción universal forma parte del ordenamiento jurídico español y está dentro de su marco competencial.

Preguntado sobre el embargo de armas a Israel, que el Gobierno ha retrasado una semana más alegando que es un contenido muy técnico porque afecta a distintas leyes, Marlaska ha dicho que es un "compromiso" del Ejecutivo y que irá al Consejo de Ministros del próximo martes.