Miles de personas salen a la calle en Galicia contra la violencia machista: "El patriarcado tiene los días contados"

Publicado 25/11/2018 16:08:55 CET

Los manifestantes alertan de que 57 gallegas han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 15 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a la calle este domingo en numerosas concentraciones y protestas celebradas en distintas localidades de Galicia con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, en las que han recordado que en los últimos 15 años han sido 57 las gallegas asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

En Santiago, en la Praza 8 de Marzo, se ha iniciado a las 12,00 horas una manifestación convocada por el Movimiento Feminista Compostela, a la que se han sumado en torno a dos mil personas, además de representantes de los sindicatos CIG, UGT y CC.OO, y de partidos políticos como el BNG.

'Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pe!' --'Aquí está, aquí se ve, el feminismo gallego en pie!--, ha sido uno de los cánticos acompañados por tambores que más han repetido los manifestantes con la finalidad de condenar la violencia machista y al mismo tiempo transmitir un mensaje de fuerza por parte del movimiento feminista.

Entre los carteles, muchos de ellos negros y violetas, se han podido leer numerosos mensajes en apoyo a las víctimas de la violencia machista, como 'Polas que están, as que non están e as que perigamos!' --'Por las que están, las que no están y las que peligramos'--.

La portavoz de la Plataforma Feminista Galega, Pilar Estévez, al inicio de la manifestación, ha recordado que hace años el 25N "no estaba ni en las agendas" y que es necesario "poner la vista en el agresor y en las personas que ejercen la violencia machista contra las mujeres".

57 MUJERES ASESINADAS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN GALICIA

La manifestación finalizó en torno a las 13,30 horas con la lectura del manifiesto en la Praza de Praterías. En él, se recordó que en los últimos 15 años han sido asesinadas en Galicia hasta 57 mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

En el manifiesto central, se ha alertado de que son 16 las mujeres que "cada día de media en Galicia, según datos de la Fiscalía, sufren violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o son privadas de libertad, fruto del machismo imperante de esta sociedad", para proclamar a continuación: "¡Nosotras os creemos!".

"Estamos aquí por las muchas mujeres que denuncian al agresor y después de despertar la bestia tienen que entregar a sus crianzas cada fin de semana a un maltratador. Un maltratador no puede ser un buen padre", ha proseguido un manifiesto en el que se ha puesto de relieve que son más de 3.200 las mujeres gallegas que en la actualidad están bajo protección policial porque "tienen su vida amenaza por sus parejas o exparejas". "Si decimos '¡No, es No!'".

Ante esta situación, se ha reclamado una reforma en el sistema educativo, en la cual desde los colegios se promueva un ambiente y una educación igualitaria, abierta y tolerante con la diversidad sexual.

"Se educa a las mujeres, la mitad de la población, para que vivamos en el silencio, para ser dóciles y sumisas. Frente a quien nos calle, gritaremos más fuerte; frente a quien nos oprima, explotaremos. El patriarcado tiene los días contados", ha recogido un manifiesto que ha hecho referencia al 'Mapa del Miedo', que "limita en horarios para hacer actividades, pasear, aparcar el coche o salir de noche", ante el temor a sufrir agresiones.

"Las mujeres tenemos derecho a una movilidad segura y a poder caminar en libertad", se ha exigido durante la protesta en un texto con referencias a históricas gallegas como Concepción Arenal o Rosalía de Castro, pero también a recientes polémicas como la generada por la sentencia de La Manada o las afirmaciones del profesor universitario Luciano Méndez.

"Nunca más una agredida volverá estar sola, nunca más una manada volverá quedar impune, nunca más Lucianos en las aulas", para concluir reclamando cambios: "Queremos un cambio y nos ocuparemos de tenerlo".

Las movilizaciones del 25N se han sucedido en distintos municipios de la comunidad, como la de Vigo, con presencia de sindicatos y entidades sociales; la de A Coruña impulsada por el ayuntamiento a la misma hora, aunque se repetirá otra a las 20,00 horas de la mano de la plataforma feminista; en Ourense, también en la mañana de este domingo, y con otra prevista a las 20,30. En Pontevedra y Lugo diversos colectivos se han sumado también a la lucha contra la violencia machista.