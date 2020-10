Muere con coronavirus un vecino de Vilanova de 60 años, vinculado con el brote detectado en una empresa avícola

VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de 60 años de Vilanova de Arousa (Pontevedra) ha fallecido con coronavirus. En concreto, la víctima era el padre de una de las trabajadoras que resultó infectada en el brote detectado hace dos semanas en una empresa avícola ubicada en Cambados, en el que hubo otros 130 casos.

El fallecido padecía diabetes y había sufrido también algún problema cardíaco con anterioridad, por lo que permanecía ingresado en el hospital de Montecelo, en Pontevedra.

Fuentes cercanas a la familia explican que, a pesar de que el hombre había tenido una ligera mejoría en los últimos días, falleció el miércoles en la UCI, en la que se encontraba ingresado.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, ha asegurado que: "Aunque ninguna muerte sirve para nada, espero que ésta por lo menos nos conciencie un poco de que la única manera que tenemos de defendernos es respetar las medidas preventivas, que no lo estamos haciendo".

El fallecimiento de este vecino es el primero que se produce por causa de la covid-19 en el municipio de Vilanova de Arousa. Un ayuntamiento que este jueves cuenta con 21 casos activos, cuatro más que en la jornada del miércoles.

En las últimas semanas el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa y su alcalde han realizado diversas llamadas de atención respecto a la evolución de la crisis coronavirus en el municipio, pues se llegó a solicitar incluso a la Xunta que impusiera restricciones en el municipio a modo preventivo.

"Aún así no ha sido suficiente", indica ahora el regidor. "La gente no está concienciada. Ahora mismo todo el mundo sabe lo que hay, y en plena segunda oleada seguimos haciendo vida normal, cuando todo el mundo sabe que la solución a la primera fue ser prudentes y quedarnos en casa", advierte Gonzalo Durán. "Si la gente no es prudente y sigue pensando que eso solo le pasa a los demás, que es solo una postura de defensa psicológica, vamos a tener más desgracias", lamenta.