Muere un hombre de 31 años tras ser herido de bala en un operativo antidroga de la Policía en Cambados

VIGO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años de edad, de iniciales J.S.T, murió en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Cambados tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional, en el transcurso de una operación antidroga que se llevaba a cabo en ditintos puntos de la comarca de O Salnés.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la zona de Corbillón, en Cambados, y el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas.

El propio hospital de O Salnés confirmó el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 7.30 horas herido de bala. "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta el centro hospitalario en un comunicado.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia del fallecido, Guillermo Presa, ha asegurado que "no se produjo ningún tiroteo", sino "un único disparo de la policía".

"Estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo", relata el abogado, al tiempo que asegura que en la vivienda los agentes "no encontraron ningún arma". Por consiguiente, se ha abierto una investigación por homicidio de la cual se ha hecho cargo la Guardia Civil.

En el marco del operativo antidroga se han llevado a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia. La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinada por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos.