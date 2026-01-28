La nieve mantiene cortada la OU-122, en Casaio (Ourense), y condiciona la circulación en Pedrafita (Lugo)

Nevada en Pedrafita. - Carlos Castro - Europa Press

La situación meteorológica también condiciona la circulación ferroviaria y un tren Madrid-Vigo llega con más de dos horas de retraso

OURENSE / LUGO

Las malas condiciones meteorológicas afectan al tránsito en las carreteras y, aunque la situación ha mejorado en relación a la mañana de este miércoles, todavía hay algún corte puntual a causa de la nieve, que también condiciona la circulación en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación está condicionada en la LU-633, a su paso por Pedrafita do Cebreiro. Así, la vía es transitable con precaución en ambos sentidos desde el kilómetro 0 en Pedrafita al kilómetro 20 en Queixadouro.

Sí que está cortado el tráfico en la OU-122, en Casaio, también a causa de la nevada. El corte es total desde el kilómetro 20 al kilómetro 26.26 en ambos sentidos.

Además, la DGT advierte de condiciones difíciles de circulación por fuertes vientos en la A-8, desde el kilómetro 536 en Veiga de San Tomé (Lugo) al kilómetro 552, en O Someiro, en ambos sentidos.

INCIDENCIA FERROVIARIA

El temporal también se ha hecho notar en el ámbito ferroviario y un tren Madrid-Vigo ha llegado este miércoles con más de dos horas de retraso, según han confirmado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.

En concreto, el tren llegó con 157 minutos de retraso tanto por los condicionantes meteorológicos como por una incidencia que le detuvo en el cambiador de Taboadela.

MEDIDAS MUNICIPALES

En una jornada en la que además hay nuevos avisos meteorológicos a la vista, también se han adoptado nuevas medidas de precaución en el ámbito municipal.

El Ayuntamiento de Santiago, por ejemplo, ha trasladado sobre las 19,00 horas que se volvería a cerrar los parques hasta que remita el nuevo episodio meteorológico.