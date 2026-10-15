Orozco reclama revisar los votos de las agrupaciones locales del PSdeG tras quedar fuera de la lista al Senado

Archivo - El alcalde de Lugo y candidato del PSOE, José López Orozco - PSOE DE LUGO - Archivo

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Lugo José López Orozco ha manifestado su "desacuerdo" con la configuración de las candidaturas del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia para las próximas elecciones generales aprobada por el comité provincial del PSOE y ha reclamado una revisión de los resultados al asegurar que "las cifras no coinciden".

En concreto, Orozco quedó fuera de la candidatura a la Cámara alta, puesto para el que se había postulado en los últimos días y César Mogo, próximo a Pedro Sánchez, volverá a ser el 'número uno' de los socialistas al Senado por Lugo. Sobre ello, fuentes consultadas por Europa Press sañalaron que en el comité provincial se trasladó que Mogo había recibido muchos más apoyos que Orozco para ocular el puesto.

El exregidor tuvo un importante respaldo en la votación celebrada en la asamblea local de la ciudad de Lugo, recuperando así en los últimos días presencia política tras haber dejado la Alcaldía de la ciudad en 2015. Además, se enarboló como una figura "con fuerza" para poder competir por aumentar su representación en la Cámara Alta.

Sin embargo, Orozco ha asegurado que "no" le "dan los números". "Por desgracia, no tenemos tantos afiliados para llegar al número de votos que dice el partido". Por ello, por el momento ha pedido, junto al grupo de militantes que impulsó su regreso, una revisión de las votaciones.

Además, ha relatado que Lara Méndez le comunicó antes de la votación que César Mogo era el que más respaldo tenía y que le ofreció como alternativa ir de número dos al Congreso, algo que él rechazó, ofreciendo por el contrario ser número 2 en el Senado. Según López Orozco, a esa conversación que se hizo a través de mensajería telefónica, no llegó a recibir contestación.

En este sentido, asegura que cuenta con más apoyos que Mogo, entre 40 y 50, pero que aceptaba ir de número 2 "por el bien del partido", aunque no se esperaba quedar fuera de las listas.

CANDIDATURA

La agrupación provincial ha escogido para la Cámara Alta, tras Mogo, a la concelleira lucense Ana González Abelleira y de número 3 a Roberto Castro González, alcalde de Ribas de Sil.

En el Congreso Patricia Otero lidera la lista, por delante del Jorge Bustos, Eva Blanco e Ismael Carracedo.