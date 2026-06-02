El PP de Vigo acusa a Caballero de "bloquear" la Biblioteca del Estado por no ceder todavía la parcela al Gobierno

Luisa Sánchez en la zona donde se levantará la biblioteca. - PP DE VIGO

VIGO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha acusado al alcalde, Abel Caballero, de "bloquear" la Biblioteca del Estado en la ciudad debido a que el Ayuntamiento todavía no ha cedido al Gobierno central la parcela sobre la que se levantará.

En un comunicado, los 'populares' han indicado que ha sido el propio Ejecutivo español el que ha confirmado por escrito que está a la espera de que el Ayuntamiento le ceda la titularidad de los terrenos como paso previo a la licitación de la redacción del proyecto de la Biblioteca, que se ubicará en una parcela de la calle Lalín, detrás de los antiguos juzgados.

"El gobierno de Abel Caballero continúa bloqueando con excusas el proyecto de la Biblioteca del Estado en Vigo, como ya revelamos el pasado 9 de abril y hoy tenemos que volver a denunciar", ha señalado Sánchez, refiriéndose a una respuesta del Gobierno que reconoce que el Ayuntamiento todavía está realizando los trámites para ceder los terrenos.

"Es decir, que sin cesión de terrenos, no hay Biblioteca del Estado en Vigo", ha resumido Luisa Sánchez, que ha remarcado que es el propio Gobierno de España el que "deja en evidencia" a Caballero. "Hasta que el Ayuntamiento no lleve a cabo la cesión, aquí no se va a mover absolutamente nada, ni siquiera la licitación de la redacción del proyecto. Algo a lo que se había comprometido el ministro a hacer este mismo año", ha subrayado.

Según el PP, el escrito del Gobierno desmiente por tanto lo dicho por Caballero de que el Ministerio ya podía operar en el proyecto porque la parcela estaba a su disposición. Todo ello tras casi un año desde la visita del ministro de Cultura a la ciudad por este tema.

De esta manera, para Sánchez "el único culpable" del retraso en esta tramitación es Abel Caballero que "tardó 16 años en encontrar un terreno" para construir esta infraestructura. "La pelota está en su tejado así que le instamos a que deje de mentir y enredar, y se ponga a trabajar en serio para ceder cuanto antes la parcela de la calle Lalín", ha manifestado.